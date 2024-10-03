Временные ограничения дорожного движения введут в трех районах Петербурга с 5 октября

По той же причине 5 и 6 октября будет ограничено движение по 14−15-й линиям Васильевского острова от Среднего проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта, с закрытием движения по 15-й линии В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к набережной Лейтенанта Шмидта.