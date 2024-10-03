Временные ограничения дорожного движения введут в трех районах Петербурга с 5 октября

В Петербурге с 5 октября в Адмиралтейском, Василеостровском и Пушкинском районах вводятся временные ограничения на движение транспорта. Они будут действовать от одного до девяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
Так, в Адмиралтейском районе 5 октября перекроют Галерную улицу у площади Труда. Закрыть движение на день нужно будет из-за ремонта дорожного покрытия.
По той же причине 5 и 6 октября будет ограничено движение по 14−15-й линиям Васильевского острова от Среднего проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта, с закрытием движения по 15-й линии В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к набережной Лейтенанта Шмидта.
— Напоминаем, что движение транспорта по 14−15-й линиям В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки ограничено по 25 ноября, — добавили в пресс-службе.
Ремонт дороги также ограничит движение по путепроводу № 1 через Московское шоссе у Колпинского шоссе в Шушарах с 5 по 13 октября. Кроме того, с 00:00 до 05:59 5 октября движение по этому путепроводу будет закрыто.