Самарский облсуд перенес заседание по делу скандального певца Шарлота

В четверг, 3 сентября 2024 года, в Самарском областном суде должно было состояться предварительное заседание по делу скандального певца Шарлота*. Артиста обвиняют по четырем уголовным статьям. Слушание началось с опозданием и продлилось всего 10 минут.
— Суд по Шарлоту задержали на час. Заседание продлилось всего 10 минут. На нем приняли решение о переносе слушания на утро понедельника, 7 октября 2024 года. Причина — певца не уведомили о заседании за три дня, — сообщает из суда корреспондент «КП-Самара».
Напомним, Эдуард Шарлот попал под пристальное внимание сотрудников правоохранительных органов в 2023 году. Особенно их заинтересовали ролики, которые певец выкладывал на своей странице в соцсети. На одним из них он сжег российский паспорт, на другом — спел гимн Незалежной и скандировал оскорбительные речевки про россиян. Также в копилке прегрешений певца видео, на которых он разрывает георгиевскую ленточку, сложенную в виде буквы Z, и прибивает к дереву портрет патриарха Кирилла, распятие и военный билет.
Артиста обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, уничтожении официального документа и в возбуждении ненависти или вражды. Шарлоту может грозить реальный срок лишения свободы.
*Росфинмониторинг внес певца Эдуарда Шарлота в перечень террористов и экстремистов.