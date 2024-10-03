Самарский облсуд перенес заседание по делу скандального певца Шарлота

Напомним, Эдуард Шарлот попал под пристальное внимание сотрудников правоохранительных органов в 2023 году. Особенно их заинтересовали ролики, которые певец выкладывал на своей странице в соцсети. На одним из них он сжег российский паспорт, на другом — спел гимн Незалежной и скандировал оскорбительные речевки про россиян. Также в копилке прегрешений певца видео, на которых он разрывает георгиевскую ленточку, сложенную в виде буквы Z, и прибивает к дереву портрет патриарха Кирилла, распятие и военный билет.