800 — из Уфы: более четырех тысяч новобранцев из Башкирии отправятся на «срочку»

Из Башкирии на срочную военную службу отправят более четырех тысяч человек. 800 из них — уфимцы. Об этом рассказала пресс-служба администрации столицы республики.
Комплектовать призывниками будут не только все виды и рода войск Вооруженных Сил России, но и воинские части других федеральных органов исполнительной власти. Большинство молодых людей направят в учебные соединения и воинские части, где им предстоит освоить современную военную технику, там они получат военно-учетную специальность, а затем продолжат службу в соответствии с полученной квалификацией.
Планируется, что отправки призывников со сборного пункта в войска начнутся в конце этого месяца. Каждого призывника обещают обеспечить комплектом обмундирования, продовольствием и необходимыми вещами.
Военный комиссар Башкирии, полковник Михаил Блажевич заверил, что начавшийся позавчера, 1 октября, осенний призыв никак не связан с проведением специальной военной операции. Всех срочников, по его словам, вне зависимости от наличия специальности направят служить в части, расположенные в России.
— По окончании службы военнослужащие будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, — заявили в мэрии.
Осенний призыв традиционно завершится 31 декабря.
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