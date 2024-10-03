800 — из Уфы: более четырех тысяч новобранцев из Башкирии отправятся на «срочку»

Комплектовать призывниками будут не только все виды и рода войск Вооруженных Сил России, но и воинские части других федеральных органов исполнительной власти. Большинство молодых людей направят в учебные соединения и воинские части, где им предстоит освоить современную военную технику, там они получат военно-учетную специальность, а затем продолжат службу в соответствии с полученной квалификацией.