Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омича осудили на два года за заражение ВИЧ-инфекцией

Советский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу о заражении ВИЧ-инфекцией.

Источник: AP 2023

Как было установлено в суде, 35-летний омич, инфицированный ВИЧ, знал о своем заболевании и стоял на специальном учете. Врач неоднократно информировал пациента о необходимости соблюдения гигиенических правил — для предупреждения передачи данной инфекции другим лицам.

«Вместе с тем, в октябре 2023 года он не предупреждал полового партнера о наличии заболевания, — сообщает пресс-служба судов Омской области. — В результате его действий потерпевшая была заражена инфекцией».

В отношении омича возбудили уголовное дело по части 2 статьи 122 УК РФ. В ходе следствия он полностью признал свою вину в содеянном.

Советский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей с него взыскано 980 тысяч рублей — в качестве компенсации морального вреда.