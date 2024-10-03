Омича осудили на два года за заражение ВИЧ-инфекцией

Как было установлено в суде, 35-летний омич, инфицированный ВИЧ, знал о своем заболевании и стоял на специальном учете. Врач неоднократно информировал пациента о необходимости соблюдения гигиенических правил — для предупреждения передачи данной инфекции другим лицам.
«Вместе с тем, в октябре 2023 года он не предупреждал полового партнера о наличии заболевания, — сообщает пресс-служба судов Омской области. — В результате его действий потерпевшая была заражена инфекцией».
В отношении омича возбудили уголовное дело по части 2 статьи 122 УК РФ. В ходе следствия он полностью признал свою вину в содеянном.
Советский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей с него взыскано 980 тысяч рублей — в качестве компенсации морального вреда.