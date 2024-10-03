В Пермском крае школы закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ

Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу Соликамского городского округа, в шести школах было принято решение ввести карантин. Причиной стал рост заболеваемости среди детей. В частности меры коснулись школ № 9 и 17, которые были полностью закрыты, а также ещё четырёх учреждений, в которых часть классов отправили на карантин.