В Пермском крае школы закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ

Школы в Пермском крае закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу Соликамского городского округа, в шести школах было принято решение ввести карантин. Причиной стал рост заболеваемости среди детей. В частности меры коснулись школ № 9 и 17, которые были полностью закрыты, а также ещё четырёх учреждений, в которых часть классов отправили на карантин.
В управлении образования администрации Соликамского округа рассказали, что уроки для учеников проводят в дистанционном формате. В открытых образовательных учреждениях было принято решение организовать утренние входные фильтры.
Роспотребнадзор Пермского края сообщает, что в период с 23 по 29 сентября в регионе было зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей это число выросло на 10,1%. На данный момент эпидемический порог не превышен.