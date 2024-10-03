Демешин: ремонтом театра, сгоревшего в Хабаровске, занимались нелегалы

Ремонтом крыши в Хабаровском краевом музыкальном театре, который сгорел дотла, занимались нелегальные мигранты, причём часть из них должна была быть депортирована. Разобраться, почему они были привлечены к работам, поручил губернатор Дмитрий Демешин на совещании оперативного штаба в управлении МЧС по региону.
Как отметил глава края, решение о возбуждении уголовного дела было принято уже в первой половине дня, когда пожар ещё бушевал в полную силу. На допрос к следователю было доставлено всё руководство фирмы, а также восемь сотрудников, которые работали на объекте. Как оказалось, все задержанные были выходцами одной из республик Средней Азии.
«Пятеро из них находились в России незаконно, а в отношении двух ранее были приняты судебные решения, обязывающие их покинуть территорию страны. Остальные тоже не имели права работать на территории России. Как это произошло? Где реализация квот, где работа миграционных служб?» — возмутился Демешин.
Также губернатор обратил внимание, что подрядчик заключал договоры о техническом надзоре за ходом строительных работ со сторонними фирмами, но выполнялся ли этот надзор фактически, остаётся под вопросом.
«Я прошу следствие разобраться как проводились контрольные мероприятия и проводились ли они вообще», — потребовал глава края.