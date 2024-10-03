Демешин: ремонтом театра, сгоревшего в Хабаровске, занимались нелегалы

Как отметил глава края, решение о возбуждении уголовного дела было принято уже в первой половине дня, когда пожар ещё бушевал в полную силу. На допрос к следователю было доставлено всё руководство фирмы, а также восемь сотрудников, которые работали на объекте. Как оказалось, все задержанные были выходцами одной из республик Средней Азии.