Макс Кавалера признался, что Оззи Осборн помог ему после ухода из Sepultura

В разговоре с Metal Hammer музыкант рассказал, что вновь заняться творчеством его в первую очередь мотивировала жена Глория. Британский металист Оззи Осборн также однажды приободрил Макса во время совместного ужина. «Если моя жена и Оззи просят меня снова заняться музыкой, я должен, черт возьми, это сделать!» — подытожил Кавалера.