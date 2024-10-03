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Макс Кавалера признался, что Оззи Осборн помог ему после ухода из Sepultura

Экс-лидер бразильской метал-группы Sepultura Макс Кавалера вернулся в музыку по совету Оззи Осборна. После ухода из коллектива в 1996-м артист погрузился в депрессию и не хотел писать песни.

Источник: Звук

Экс-лидер бразильской метал-группы Sepultura Макс Кавалера вернулся в музыку по совету Оззи Осборна. После ухода из коллектива в 1996-м артист погрузился в депрессию и не хотел писать песни.

В разговоре с Metal Hammer музыкант рассказал, что вновь заняться творчеством его в первую очередь мотивировала жена Глория. Британский металист Оззи Осборн также однажды приободрил Макса во время совместного ужина. «Если моя жена и Оззи просят меня снова заняться музыкой, я должен, черт возьми, это сделать!» — подытожил Кавалера.

В 1998-м увидел свет первый одноименный альбом исполнителя с его новой командой Soulfly. Эту пластинку Макс называет одной из самых важных в своей карьере. Сейчас на счету группы 12 лонгплеев.

В июне Кавалера заявил, что не против реюниона первого состава Sepultura.