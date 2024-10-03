Дополнительные секции убрали на светофорах на перекрестке Заозерной и Мендлеева

«Корректировка режима работы светофора позволит не только снизить риск возникновения аварийных ситуаций, но и существенно улучшить пропускную способность на данном участке. Специалистами департамента транспорта будет проведен подробный мониторинг дорожной ситуации на данном участке с целью оценки результатов принятых изменений и планирования дальнейших работ по разгрузке перекрестка путем перераспределения транспортных потоков при движении по полосам», — отметил Сергей Шелест.