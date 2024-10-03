Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные секции убрали на светофорах на перекрестке Заозерной и Мендлеева

Работу светофоров на перекрестке двух улиц в Нефтяниках скорректировали после обращений омичей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске после многочисленных обращений горожан внесли изменения в работу светофоров на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Мендлеева. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

Сегодня на перекрестке демонтировали дополнительные секции светофоров, благодаря чему проезд транспорта по проспекту Менделеева во всех направлениях будет осуществляться в разных фазах на разрешающий сигнал основной секции светофора. Общая продолжительность фаз осталась без изменений.

«Корректировка режима работы светофора позволит не только снизить риск возникновения аварийных ситуаций, но и существенно улучшить пропускную способность на данном участке. Специалистами департамента транспорта будет проведен подробный мониторинг дорожной ситуации на данном участке с целью оценки результатов принятых изменений и планирования дальнейших работ по разгрузке перекрестка путем перераспределения транспортных потоков при движении по полосам», — отметил Сергей Шелест.

Ранее мы писали, что Омску на реконструкцию и установку светофоров выделили более 39 млн рублей.