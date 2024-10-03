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Во время диагностики заболеваний медики Башкирии начнут использовать искусственный интеллект

Медики Башкирии для диагностики начнут применять искусственный интеллект
Источник: Комсомольская правда

Медики Башкирии для диагностики заболеваний начнут применять искусственный интеллект. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

ИИ будут использовать для дистанционного описания медицинских изображений, чтобы ускорить описание снимков и увеличить доступность диагностики. До конца текущего года шесть медучреждений подключатся к платформе «МосМедИИ», которая позволяет анализировать деперсонализированные снимки, сделанные в ходе флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки.

Для тестирования технологии были выбраны не только республиканские, но и районные учреждения, чтобы оценить эффективность работы ИИ на разных уровнях.

— По итогам «пилота» рассмотрим тиражирование этого опыта на другие наши клиники, — заявил Айрат Рахматуллин.

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