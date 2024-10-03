Во время диагностики заболеваний медики Башкирии начнут использовать искусственный интеллект

ИИ будут использовать для дистанционного описания медицинских изображений, чтобы ускорить описание снимков и увеличить доступность диагностики. До конца текущего года шесть медучреждений подключатся к платформе «МосМедИИ», которая позволяет анализировать деперсонализированные снимки, сделанные в ходе флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки.