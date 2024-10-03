Сергей Шелест вручил сертификаты именной стипендии мэра выдающимся омским школьникам

Мэр Омска Сергей Шелест вручил сертификаты именной стипендии мэра десяти омским школьникам, которые отличились в учебе, культуре и спорте, а также общественной жизни.
Всего в конкурсе приняли участие 56 учащихся. Сегодня стали известны имена десяти победителей:
— Александр Деревянкин, ученик 10 класса школы № 73. Подросток активно занимается робототехникой, авиамоделированием, а также 3D-моделированием. Молодой человек является лауреатом губернаторской премии в номинации «Техническое творчество»;
— Сергей Жубурс, ученик 10-го класса лицея № 137. Школьник неоднократно становился призером соревнований по греко-римской борьбе, а также регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности и жизнедеятельности». Удостоился знака «Юнармейская доблесть»;
— Кравченко Василиса, ученица 9-го класса гимназии № 19. Школьница активный член общероссийского объединения «Движение первых». За отличия в учебе девочка дважды была награждена поездкой в детский лагерь «Артек»;
— Артём Лисин, ученик 9-го класса лицея № 54. Юный омич неоднократно побеждал во Всероссийских олимпиадах по математике, информатике, физике и экономике. Парень также является победителем Международной олимпиады по финансовой грамотности и всесибирской открытой олимпиады школьников и олимпиады по программированию «ТехноКубок»;
— Екатерина Макаренко, ученица 10-го класса школы № 28. Школьница является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, победитель и призер межрегиональной матчевой встречи городов Сибири и Урала по легкой атлетике, участница Сибирского Международного марафона на дистанции 10 км;
— Мягков Фёдор, ученик 9-го класса гимназии № 43. Юный омич — победитель и призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, географии, литературе, искусству, обществознанию, физике, математике, русскому языку. За персональные выставки рисунков имеет благодарственные письма;
— Парыгин Максим, ученик 10-го класса школы № 60. Парень является командиром юнармейского отряда «Север», а также знаменосцем знаменной группы, членом детского общественного объединения «Ровесник». Помимо этого, Максим неоднократно побеждал в областных первенствах по теннису;
— Рудевский Степан, ученик 10-го класса школы № 34. Юный омич является неоднократным призером регионального этапа во Всероссийской олимпиаде школьников по литературе, обществознанию, истории, биологии. Школьник также активный участник научных конференций, предметных олимпиад, интеллектуальных игр;
— Андрей Сухоруков, ученик 10-го класса лицея № 64. Молодой человек — участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ряду предметов —астрономия, география, MXK, а также экология и экономика;
— Матвей Кочергин, ученик 9-го класса гимназии № 140. Юный омич не смог принять сегодня участие в мероприятии по причине соревнований. Он получит свою награду позже. Подросток является победителем регионального этапа Всероссийской инженерной олимпиады «Звезда» и конкурса Всероссийского Русского географического общества «Лучший гид России».
Сергей Шелест поздравил всех ребят с заслуженными наградами, а также пожелал им оставаться такими же активными и увлеченными, чтобы в будущем стать достойным примером подрастающему поколению и проставлять родной город.