У Мемориала Славы в Братске продолжается благоустройство

В Братске полным ходом идет облагораживание территории у Мемориала Славы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, на прилегающей к комплексу территории обновят покрытие пешеходной зоны.
— На сегодняшний день подрядчик приступил к выполнению работ по ремонту покрытия из тротуарной плиты, — поделились в администрации.
Всего провести обновление планируют на площади 285 квадратных метров. На эти цели было направлено два миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре в Доме молодежи появилась студия с современным оборудованием для проведения трансляций.