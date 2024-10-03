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У Мемориала Славы в Братске продолжается благоустройство

На участке обновляют тротуарную плитку.

Источник: Комсомольская правда

В Братске полным ходом идет облагораживание территории у Мемориала Славы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, на прилегающей к комплексу территории обновят покрытие пешеходной зоны.

— На сегодняшний день подрядчик приступил к выполнению работ по ремонту покрытия из тротуарной плиты, — поделились в администрации.

Всего провести обновление планируют на площади 285 квадратных метров. На эти цели было направлено два миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре в Доме молодежи появилась студия с современным оборудованием для проведения трансляций.