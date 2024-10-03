Мощная магнитная буря в 7 баллов накроет Нижний Новгород 4 октября

Магнитная буря в 7 баллов из 8 возможных обрушится на Нижний Новгород 4 октября. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.
Уже вечером 3 октября мощность магнитной бури достигнет 6 баллов, утром 4 октября показатель снизится до отметки 4, но ближе к вечеру сила бури снова поднимется до 6 баллов.
Самый тяжёлый период ожидает нижегородцев в шесть вечера: мощность магнитной бури достигнет 7 баллов.
Метеозависимым людям рекомендуется внимательнее следить за своим состоянием.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что биолог Мария Ведунова рассказала, как магнитные бури воздействуют на человека.