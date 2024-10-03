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Мощная магнитная буря в 7 баллов накроет Нижний Новгород 4 октября

Самый тяжёлый период бури ожидает нижегородцев в шесть вечера.

Магнитная буря в 7 баллов из 8 возможных обрушится на Нижний Новгород 4 октября. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.

Уже вечером 3 октября мощность магнитной бури достигнет 6 баллов, утром 4 октября показатель снизится до отметки 4, но ближе к вечеру сила бури снова поднимется до 6 баллов.

Самый тяжёлый период ожидает нижегородцев в шесть вечера: мощность магнитной бури достигнет 7 баллов.

Метеозависимым людям рекомендуется внимательнее следить за своим состоянием.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что биолог Мария Ведунова рассказала, как магнитные бури воздействуют на человека.

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