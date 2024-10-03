В Татарстане не хватает около 1,7 тысячи врачей

И это несмотря на то, что по итогам 2023 года количество врачей в медучреждениях региона выросла на 410 человек, среднего медперсонала — на 326 человек. А в период с 2020 по 2023 год обеспеченность врачами в отрасли выросла с 32,2 тысячи до 35,4 тысячи на 10 тысяч населения, средним медперсоналом — до 94,8 тысячи.