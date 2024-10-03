В Татарстане не хватает около 1,7 тысячи врачей. Особенно ощущается дефицит терапевтов, врачей общей практики и педиатров, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
И это несмотря на то, что по итогам 2023 года количество врачей в медучреждениях региона выросла на 410 человек, среднего медперсонала — на 326 человек. А в период с 2020 по 2023 год обеспеченность врачами в отрасли выросла с 32,2 тысячи до 35,4 тысячи на 10 тысяч населения, средним медперсоналом — до 94,8 тысячи.
Помимо этого, в Татарстане за годы реализации федеральных и региональных программ были привлечены 2,5 тысячи специалистов. Из них 20% приехали из других регионов России. В текущем году численность врачей хотят увеличить до 36,2 тысячи на 10 тысяч населения, среднего медперсонала — до 96,2 тысячи.