Суд приостановил деятельность Городецкого полигона «Ситиматик — НН»

Кроме того, инспекторы выявили утечку фильтрата, который концентрировался на грунтовой дороге. По данным фактам проверяющие составили два протокола о ч.1 и ч.4 ст. 8.2 КоАП РФ о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды.