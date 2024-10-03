Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приостановил деятельность Городецкого полигона «Ситиматик — НН»

Городецкий городской суд на 60 суток приостановил деятельность Городецкого полигона АО «Ситиматик — НН» у деревни Смольки.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Поводом стала проверка Росприроднадзора, которая выявила нарушения, связанные с размещением отходов, захоронение которых запрещено. Также было выявлено накопление отходов на не оборудованных площадках.

Кроме того, инспекторы выявили утечку фильтрата, который концентрировался на грунтовой дороге. По данным фактам проверяющие составили два протокола о ч.1 и ч.4 ст. 8.2 КоАП РФ о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды.

В «Ситиматик — Нижний Новгород» пока не прокомментировали решение суда.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», из-за утечки фильтрата с Городецкого полигона расследуется уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений по ч. 4 ст. 261 УК РФ. В середине сентября на полигоне случился крупный пожар, ликвидация последствий возгорания заняла две недели.