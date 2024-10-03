Суд приостановил деятельность Городецкого полигона «Ситиматик — НН»

Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Поводом стала проверка Росприроднадзора, которая выявила нарушения, связанные с размещением отходов, захоронение которых запрещено. Также было выявлено накопление отходов на не оборудованных площадках.
Кроме того, инспекторы выявили утечку фильтрата, который концентрировался на грунтовой дороге. По данным фактам проверяющие составили два протокола о ч.1 и ч.4 ст. 8.2 КоАП РФ о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды.
Как сообщал «Ъ-Приволжье», из-за утечки фильтрата с Городецкого полигона расследуется уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений по ч. 4 ст. 261 УК РФ. В середине сентября на полигоне случился крупный пожар, ликвидация последствий возгорания заняла две недели.