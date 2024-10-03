В Симферополе перекрыли дорогу к Центральному рынку

В четверг, 3 октября, в Симферополе перекрыли дорогу из больницы № 7 к Центральному рынку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.
Ограничения ввели в полдень. Это связано с тем, что на участке дороги от улицы 60 лет Октября до Русской, в сторону Центрального рынка, ремонтируют дорогу. Планируется, что ограничения будут действовать в течение четырех часов — до 16.00.
«В указанное время, троллейбусный маршрут № 4 будет осуществлять движение по укороченному маршруту “Марьино — пл. Амет — Хана Султана”, — отметили в Минтрансе.