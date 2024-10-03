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Шесть школ в Башкирии получили капитальный ремонт

В Башкирии за 2024 год отремонтировали шесть школ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за 2024 год отремонтировали шесть школ. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Здания учреждений обновили в рамках федеральной программы. Еще в 25 школах капитальный ремонт продолжается, завершить все работы власти планируют в следующем году.

В своей публикации глава Башкирии напомнил, что программу модернизации школьных систем образования инициировал президент России Владимир Путин. Благодаря ей за два года удалось привести в порядок 140 зданий школ по всей республике: в 2022 году — 63, в 2023-м — 77. В общей сложности в них учатся 37,6 тысяч детей.

По словам Хабирова, в прошлом году регион занял второе место в стране по количеству школ, где сделали ремонт, и третье — по объему привлеченных для этого средств.

Руководитель региона подчеркивает, что без серьезной поддержки со стороны федерального центра масштабную комплексную реновацию подобного толка осилить бы не удалось.

— А она нам необходима — в республике еще остаются старые здания, никогда не видевшие капремонта. Постепенно приведем в порядок и их. А еще садики и колледжи — новые программы на уровне страны для них уже формируются, — заявил Радий Хабиров.

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