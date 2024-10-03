Орешкин, Фальков и Алиханов прибыли в Иннополис

«Мы развиваем город Иннополис, в этом году будет 10 лет. Проект реализуется с 2015 года, два года занимало строительство города. Это инновационный центр, который сегодня в рамках городского поселения город Иннополис, охватывает исследовательский и образовательный центр университета Иннополис и особую экономическую зону. Здесь сформирована полноценная городская инфраструктура, которая позволяет жить, работать, учиться, исследовать и вести собственные разработки».