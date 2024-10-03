Вышла замуж и стала мамой в один день: сибирячка в 40 лет родила четвертого ребенка

— Мне 42 года, а моему младшему сыну — 2 года. Да, я родила за месяц до того, как мне исполнилось 40, и горжусь этим, — улыбается фотограф Вероника Деловая (Яковлева) из Иркутска.
Вероника — многодетная мама. Старшей дочери Арианне уже 21 год, Диане — 19, сыну Яну — 9. Самого маленького зовут Тамир.
— Честно говоря, мыслей о том, что я хочу большую семью, у меня никогда не было. После рождения Яна я думала, что уже состоялась как мама. Появление четвертого ребенка стало для меня сюрпризом. Я бы даже назвала это волшебством…
О беременности узнала в непростой период.
Еще будучи студенткой, Вероника вышла замуж и родила дочерей. Но семейная жизнь не задалась и супруги подали на развод. После этого женщина вступила в еще одни длительные отношения, у нее родился сын. Судьба распорядилась так, что спустя 11 лет пара тоже рассталась.
— В 2021 году у меня появился новый мужчина. Мы встретились на сайте знакомств. Больших планов на эти отношения я не строила, нам просто хорошо было вместе. Ладили и с детьми друг друга: у меня трое, у Дениса уже взрослая дочь. 7 января, в Рождество, мы поехали на Байкал. И именно в тот день и произошло зачатие.
Об «интересном положении» сибирячка узнала в конце февраля 2022 года — в непростой период жизни.
— Тогда была очередная волна COVID-19 и начало СВО. Обстановка напряженная. И тут я вижу эти две полоски на тесте. Запаниковала! Я не понимала, что будет дальше. Спрашивала себя: как обеспечить четверых детей? В голове был миллион страхов! Ночами прокручивала в голове разные мысли и не могла спать… Но я очень благодарна врачу, которая сделала мне первое УЗИ, подтвердив беременность. Она так искренне обрадовалась и поздравляла меня, что это придало сил. Сомнений рожать или нет, не возникало. Здоровье крепкое, справлюсь!
Комплексы были, но прошли.
Вероника сообщила новость возлюбленному. Он был в шоке. Но мужчина всегда мечтал о сыне, поэтому воспринял это как подарок судьбы. После сибирячка поговорила с детьми, с каждым в отдельности.
— Дочки обрадовались, поддержали меня. Обещали, что будут мне помогать. А вот сын расплакался, узнав о том, что у него появится брат. Ревновал! На протяжении всей беременности я рассказывала ему о малыше, давала трогать живот. Это помогло, постепенно Ян привык к мысли о пополнении. Он очень любит Тамира!
Вероника признается, что в начале беременности испытывала неудобство и определенные комплексы, когда сидела в очереди к врачу. Стеснялась того, что забеременела, но при этом находилась не замужем и даже не в особо серьезных отношениях! Но со временем эти мысли ушли. Сибирячка также столкнулась и со стереотипами.
— Когда вошла в кабинет, доктор спросила меня: «Ну что, будем планировать беременность?». Видимо, в таком возрасте женщины приходят за помощью к врачам, чтобы родить. А я улыбнулась и сказала: «Спасибо большое, но мы уже справились без вашей помощи. Я здесь, чтобы встать на учет!». Вообще врачи говорят, что при беременности после 40 лет повышается риск развития заболеваний у малышей. Это пугает, хотя хотелось бы, наоборот, получить поддержку…
Беременность у нее протекала хорошо, без осложнений. Женщина мучилась только от постоянного желания спать. До самого дня родов Вероника активно проводила фотосъемки для клиентов.
Из ЗАГСа — в роддом.
В сентябре 2022 года на свет появился здоровый, розовощекий малыш. Родители назвали его Тамиром. В роддом сибирячка приехала… прямо из ЗАГСа.
— Встречались мы с Денисом на тот момент недолго, поэтому замуж я не собиралась. Думали, что просто будем вместе жить и воспитывать детей. Но в сентябре, когда я была уже на девятом месяце, в стране началась частичная мобилизация. Денис понимал, что его могут призвать на службу, и предложил официально зарегистрировать отношения. Я согласилась. Мы подали заявление и нас расписали утром следующего дня, 30 сентября.
Сразу после того, как в паспортах супругов появился штамп о браке, у Вероники начались схватки. Сын будто дожидался этого момента! Мальчик появился на свет в 14:37 того же дня.
— Конечно, воспитание четвертого ребенка очень сильно отличается от воспитания старших детей. Ты становишься мудрее, умнее, терпеливее. У нас в семье даже есть шутка. Дочки спрашивают: почему, если Тамир не хочет есть, ты его не заставляешь? А нас пыталась накормить (смеется).
Большая семья счастливо живет вместе.
— Девочки учатся в колледже, а в свободное время помогают мне нянчиться с Тамиром. Благодаря этому я практически не выхожу из рабочего процесса. Могу спокойно оставить ребенка дома и на несколько часов уехать из дома. Благодаря малышу, изменилось и мое внутреннее состояние. Я чувствую себя гораздо моложе! Общаюсь с другими мамами на детской площадке. Ситуаций, когда меня кто-нибудь назвал бабушкой Тамира, не возникало. И пока даже не могу предположить, что такое возможно. Может быть, когда ему исполнится 10 лет, а мне 50, я резко состарюсь, но пока стараюсь выглядеть молодо. Также, еще до появления сына, я всегда старалась быть на одной волне с дочками. Вместе с ними слушала музыку, разбиралась в современных блогерах. Мне это интересно!
Ну, а вместе с папой маленький Тамир с удовольствием играет в машинки и в «рыбалку», у него даже есть своя игрушечная удочка.
Все лучшее впереди!
Чтобы оставаться энергичной, Вероника придерживается здорового образа жизни. Она уверенно смотрит в будущее.
— Наверное, если бы сейчас были 80-е годы прошлого века, я бы боялась своих 60-ти лет. Но теперь совершенно другое время, другой уровень медицины, люди выглядят и чувствуют себя моложе своих лет. Думаю, что через 20 лет буду работать моделью для модных брендов. Я уверена — все лучшее только впереди!
Яковлевы мечтают переехать из квартиры в загородный дом, где у каждого члена семьи будет собственная комната. А на вопрос, не задумываются ли супруги о еще одном пополнении, сибирячка отвечает коротко:
— Все возможно!