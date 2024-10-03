Вышла замуж и стала мамой в один день: сибирячка в 40 лет родила четвертого ребенка

— Девочки учатся в колледже, а в свободное время помогают мне нянчиться с Тамиром. Благодаря этому я практически не выхожу из рабочего процесса. Могу спокойно оставить ребенка дома и на несколько часов уехать из дома. Благодаря малышу, изменилось и мое внутреннее состояние. Я чувствую себя гораздо моложе! Общаюсь с другими мамами на детской площадке. Ситуаций, когда меня кто-нибудь назвал бабушкой Тамира, не возникало. И пока даже не могу предположить, что такое возможно. Может быть, когда ему исполнится 10 лет, а мне 50, я резко состарюсь, но пока стараюсь выглядеть молодо. Также, еще до появления сына, я всегда старалась быть на одной волне с дочками. Вместе с ними слушала музыку, разбиралась в современных блогерах. Мне это интересно!