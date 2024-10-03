Стало известно, будут ли машины летать в Новосибирске в 2025 году

Автоэксперт Игорь Моржаретто с разговоре с Pravda.Ru отметил, что летающие автомобили будет сложно вывести на рынок, так как это гибридные транспортные средства, которые не являются ни полноценной машиной, ни самолётом. По его мнению, разработка летающих автомобилей сталкивается с множеством трудностей, которые пока не позволяют сделать их массовыми.
Тем временем калифорнийская компания Alef Aeronautics анонсировала первый в мире летающий автомобиль Model A, который будет оснащен четырьмя пропеллерами. Старт производства запланирован на 2025 год. Уже сейчас на автомобиль будущего подано более 3000 предварительных заказов.
«Сейчас на дворе 2024 год, и, по моим воспоминаниям, уже десяток компаний анонсировали выпуск таких автомобилей. Однако всякий раз возникали сложности, так как это гибридное транспортное средство не является ни полноценным автомобилем, ни полноценным самолетом. Компромиссные решения обычно хуже своих специализированных аналогов. Это как кофемолка, совмещенная с пылесосом: по отдельности они работают лучше», — прокомментировал новость изданию Моржаретто.
По его мнению, для управления летающей машиной придётся получать как водительские права, так и права пилота. Все разработки летающих автомобилей оказываются на практике нежизнеспособны, заключил он.