Стало известно, будут ли машины летать в Новосибирске в 2025 году

«Сейчас на дворе 2024 год, и, по моим воспоминаниям, уже десяток компаний анонсировали выпуск таких автомобилей. Однако всякий раз возникали сложности, так как это гибридное транспортное средство не является ни полноценным автомобилем, ни полноценным самолетом. Компромиссные решения обычно хуже своих специализированных аналогов. Это как кофемолка, совмещенная с пылесосом: по отдельности они работают лучше», — прокомментировал новость изданию Моржаретто.