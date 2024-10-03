Летим к теплому морю: куда можно направиться из Перми в этом году

С 5 декабря начнутся прямые рейсы в Индию, в штат Гоа. Они будут проходить до 20 марта 2025 года. Самолеты авиакомпании Azur Air будут летать раз в десять дней, по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит около 7 часов.