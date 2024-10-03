Летим к теплому морю: куда можно направиться из Перми в этом году

Бабье лето заканчивается, а как хочется его продлить и улететь в теплые края, к морю. Куда можно направиться из Перми?
Согласно расписанию пермского аэропорта, вплоть до 26 декабря будут продолжаться рейсы в Анталью. Самолеты авиакомпании «Южный ветер» будут летать в Турцию каждые 10 — 11 дней. Длительность полета — 5 часов.
До 28 марта «Уральские авиалинии» будут продолжать полеты в египетский Шарм-эль-Шейх. И до 25 марта на этот курорт запланированы рейсы авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Время в пути — около 6 часов.
Также в Египет, но в Хургаду, летают самолеты Azur Air. Полеты продолжатся до 21 марта. Рейсы проходят по вторникам и пятницам — каждые 10 — 11 дней. Время в пути — 6 часов 30 минут.
Авиакомпания «ИрАэро» продлила полеты из Перми в Баку до конца марта 2025 года. Рейсы будут проходить один раз в неделю по вторникам. Время в пути — 3 часа. Стоимость билетов более 18 тысяч рублей.
С 5 декабря начнутся прямые рейсы в Индию, в штат Гоа. Они будут проходить до 20 марта 2025 года. Самолеты авиакомпании Azur Air будут летать раз в десять дней, по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит около 7 часов.
С 13 ноября эта же авиакомпания Azur Air начнет полеты в Таиланд, на остров Пхукет. Рейсы будут проходить каждый 10 — 11 дней до 25 марта 2025 года. Продолжительность перелета — 8 часов 45 минут.
В числе зарубежных направлений также Армения и Узбекистан. Авиакомпания «Ширак авиа» продолжит до 26 марта рейсы в Ереван. Полет длится чуть более трех часов. Стоимость билетов в столицу Армении начинается от 14 тысяч.
Полеты в Наманган организует авиакомпания Uzbekistan Airways по воскресеньям. Время в пути — 3 часа 30 минут. Стоимость билетов — чуть более 12 тысяч.