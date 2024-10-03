Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске создали высокопрочную гильзу из картона

Она более экологична и обладает конструктивными преимуществами.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске создали и запатентовали гильзу для патронов к гладкоствольному оружию из многослойного электроизоляционного картона. Такая разработка имеет ряд преимуществ. Например, гильза из картона не вредит экологии. Кроме того, она по параметрам близка к стволу оружия, что улучшает качество боя.

— Изобретение может использоваться для стрельбы из гладкоствольного оружия центрального боя, — пишет ТАСС.

Гильзу проверили на прочность на заводе «Искра» с помощью специальной методики динамических гидравлических испытаний. Как уточняется в патенте, разработка создавалась для охотников и спортсменов.

Ранее стало известно, что в Новосибирске создали инновационный двигатель для боевых дронов.