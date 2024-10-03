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В Воронеже Следственный комитет проведет проверку ЧП с аллей Жириновского

Сотрудники СК будут выяснять, кто сломал табличку на аллее памяти основателя и многолетнего лидера ЛДПР.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Следственного комитета выяснят обстоятельства инцидента на аллее памяти Владимира Жириновского в Московском сквере в Коминтерновском районе Воронежа. Напомним, ночью 3 октября появилась информация, что там сломали деревья и выдернули из земли мемориальную табличку.

В региональном следственном управлении СК сообщили, что организована доследственная проверка. По ее результатам примут решение, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Корреспондент «КП-Воронеж» выезжал на место ЧП. И выяснил там, что деревья на самом деле не сломали, они просто не прижились. А вот табличку, действительно, кто-то выдернул и бросил в десяти метрах от места, на котором она стояла.

СК