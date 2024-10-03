S7 оштрафована на 30 тыс. рублей за нарушение сроков рассмотрения претензии

Авиакомпанию S7 airlines привлекли к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения претензии. Об этом в четверг, 3 октября сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Сотрудники ведомства провели проверку исполнения закона о защите прав потребителей после обращения одного из пассажиров. В ходе поверки удалось установить, что в мае 2024 года заявитель обратился в авиакомпанию с претензией о возврате денег за неиспользованных по медицинским показаниям полётов по маршруту Москва — Новосибирск — Благовещенск рейсами S7.
Претензионная комиссия перевозчика дала пассажиру ответ с нарушением установленного законом срока рассмотрения обращения.
По данному факту транспортная прокуратура внесла руководству авиакомпании представление об устранении нарушений закона, после рассмотрения которого перевозчик принял меры по предупреждению таких инцидентов в дальнейшем, а пассажир получил положенные выплаты.
Кроме того, авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям соответствующих нормативных правовых актов.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что авиакомпанию «Якутия» оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Новосибирске.