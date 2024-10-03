S7 оштрафована на 30 тыс. рублей за нарушение сроков рассмотрения претензии

Сотрудники ведомства провели проверку исполнения закона о защите прав потребителей после обращения одного из пассажиров. В ходе поверки удалось установить, что в мае 2024 года заявитель обратился в авиакомпанию с претензией о возврате денег за неиспользованных по медицинским показаниям полётов по маршруту Москва — Новосибирск — Благовещенск рейсами S7.