Белстат: учителя зарабатывают в среднем 2022,3 рубля

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата учителя за восемь месяцев этого года составила 2022,3 рубля, такие данные приводит Белстат.
По информации ведомства, средняя зарплата белорусского учителя в сравнении с аналогичным периодом прошлом года выросла на 28,6%.
Среди белорусских учителей 82,9% составляют женщины, а на мужчин приходится 17,1% преподавателей.
В городской местности на одного учителя приходится 13 учеников, а в сельской местности — шесть.
Ранее стало известно, что средняя заработная плата в республике в августе этого года составила 2 341,2 рубля. Белорусы, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью, получали в августе в среднем 2856,2 рубля.