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Белстат: учителя зарабатывают в среднем 2022,3 рубля

Официальная статистика приводит данные за январь-август текущего года с учетом руководителей, но без совместителей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата учителя за восемь месяцев этого года составила 2022,3 рубля, такие данные приводит Белстат.

По информации ведомства, средняя зарплата белорусского учителя в сравнении с аналогичным периодом прошлом года выросла на 28,6%.

Среди белорусских учителей 82,9% составляют женщины, а на мужчин приходится 17,1% преподавателей.

Всего в Беларуси 2872 учреждения общего среднего образования, их посещает 1090,2 тысячи учащихся, преподавательский состав — 103,3 тысячи человек.

В городской местности на одного учителя приходится 13 учеников, а в сельской местности — шесть.

Ранее стало известно, что средняя заработная плата в республике в августе этого года составила 2 341,2 рубля. Белорусы, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью, получали в августе в среднем 2856,2 рубля.

образование