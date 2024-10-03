Горвласти предложили расширить список мест для разведения огня в Калининграде

В августе 2024 года в Калининграде установили первую зону, где разрешено разведение огня, — в районе Голубых озёр. В конце июня 2024 года там обустроили первую в городе мангальную зону. Из-за противопожарных норм её открыли на удалении от деревьев. В основании нет сухой травы, а рядом расположены средства для тушения возгорания. Елена Дятлова отметила, что такое решение носит экспериментальный характер. На основе результатов власти будут принимать решение, стоит ли оборудовать такие зоны в других местах Калининграда.