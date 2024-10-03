Названы симптомы смертельно опасного вируса Марбург

По информации ВОЗ, клинические симптомы вируса напоминают болезнь Эбола, так как Марбург тоже относится к филовирусам. Заражение происходит от фруктовых летучих мышей, но затем болезнь передается от человека к человеку. Заболеть можно, соприкасаясь с кожей заразившегося человека, с его постельным бельем или одеждой. Известны случаи заболевания после похорон скончавшихся от этой болезни людей.