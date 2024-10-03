Названы симптомы смертельно опасного вируса Марбург

Медики назвали основные симптомы нового вируса. К ним относятся высокая температура, сильная головная боль, на третий день после заражения — боли в животе, тошнота и рвота, диарея. Недомогание заболевший чувствует уже в первые два дня с момента заражения.
В некоторых случаях тяжелые проявления начинаются через 5−7 дней после начала заболевания. При отсутствии квалифицированного лечения или ослабленном иммунитете через 8−9 дней после первых симптомов может наступить летальный исход.
Вспышка вируса Марбург уже зафиксирована на Африканском континенте. В Руанде в 7 из 30 территориальных образований страны выявили случаи заболевания вирусом. Пока три четверти заболевших составляют медики двух больниц. Учитывая невысокий уровень развития системы здравоохранения в этой африканской стране, риски дальнейшего распространения заболевания очень велики.
По информации ВОЗ, клинические симптомы вируса напоминают болезнь Эбола, так как Марбург тоже относится к филовирусам. Заражение происходит от фруктовых летучих мышей, но затем болезнь передается от человека к человеку. Заболеть можно, соприкасаясь с кожей заразившегося человека, с его постельным бельем или одеждой. Известны случаи заболевания после похорон скончавшихся от этой болезни людей.