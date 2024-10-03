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Названы симптомы смертельно опасного вируса Марбург

Всемирная организация здравоохранения не исключает скорого начала пандемии нового заболевания, сообщает издание Mirror.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Медики изучают новый вид вируса Марбург.
Источник: Shutterstock

Медики назвали основные симптомы нового вируса. К ним относятся высокая температура, сильная головная боль, на третий день после заражения — боли в животе, тошнота и рвота, диарея. Недомогание заболевший чувствует уже в первые два дня с момента заражения.

В некоторых случаях тяжелые проявления начинаются через 5−7 дней после начала заболевания. При отсутствии квалифицированного лечения или ослабленном иммунитете через 8−9 дней после первых симптомов может наступить летальный исход.

Вспышка вируса Марбург уже зафиксирована на Африканском континенте. В Руанде в 7 из 30 территориальных образований страны выявили случаи заболевания вирусом. Пока три четверти заболевших составляют медики двух больниц. Учитывая невысокий уровень развития системы здравоохранения в этой африканской стране, риски дальнейшего распространения заболевания очень велики.

По информации ВОЗ, клинические симптомы вируса напоминают болезнь Эбола, так как Марбург тоже относится к филовирусам. Заражение происходит от фруктовых летучих мышей, но затем болезнь передается от человека к человеку. Заболеть можно, соприкасаясь с кожей заразившегося человека, с его постельным бельем или одеждой. Известны случаи заболевания после похорон скончавшихся от этой болезни людей.

медицина