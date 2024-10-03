Мироточивую Бочуринскую икону Божией Матери привезли в Краснодар. Святыню «Умягчение злых сердец» доставили в Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре.
Известая святыня мироточит с 1998 года. Первое мироточение произошло в московской квартире верующей семьи. Икону привозили в Америку, Австралию, Европу, на Афон. Святыня объехала почти все региона России. Ее доставляли и во многие горячие точки.
В кафедральном соборе Краснодара икона пробудет с 3 по 6 октября. Перед святыней каждый час будут совершаться молебны с чтением Акафиста.
После икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» Бачуринская принесут в ряд храмов Екатеринодарской и Кубанской епархии. Святыню привезут в станице Холмскую в храм Покрова Пресвятой Богородицы, Свято-Троицкий храм Горячем Ключе, монастырь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» в Апшеронск, храм Всемилостивого Спаса в поселок Нефтегорск.
Икону привезут в храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» в станицу Нефтяную и в ПДЛЦ «Горний Посад», в Свято-Троицкий храм станицы Динской, храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» в Анапе и Войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского в Краснодар.