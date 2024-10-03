В аварии с тремя авто в Уфе разбились насмерть супруги-пенсионеры

Сегодня днем, 3 октября, в Уфе в ДТП разбились насмерть два человека. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
Трагедия случилась на улице Перспективной, здесь столкнулись ВАЗ-2115, Renault Duster и Lada Niva. В результате происшествия 75-летний водитель «Рено» и его 72-летняя супруга-пассажирка скончались от полученных травм еще до приезда скорой.
Для координации действий сотрудников ГАИ и выяснения всех обстоятельств произошедшего на место инцидента прибыл временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ МВД по республике подполковник полиции Олег Дмитриев.
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