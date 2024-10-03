Бастрыкин заинтересовался бунтом новосибирского села против фур

Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям предоставить доклад по ситуации в селе Лекарственное. Его жители грудью заблокировали проезд грузовых автомобилей по своим улицам, но сельчан разогнали силовики.
— В социальных сетях распространено видеообращение к Председателю СК России жителей села Лекарственное Тогучинского района о том, что по дорогам муниципального пользования на карьер постоянно ездят грузовые автомобили, из-за чего создается существенный риск для безопасности и здоровья жителей. Местными властями должных мер не принимается, — сообщили в СКР 2 октября.
1 октября к участникам народного протеста приходили полицейские.
— Опрашивают нас и говорят о недопустимости несанкционированных собраний. Мы боимся, считаем, что это несправедливо! Большегрузы проезжают мимо нашей школы, дети рискуют. А сами дороги в поселке убитые! — сообщил «Прецедетну» местный житель.
У прокуратуры возникли сомнения по поводу законности проезда большегрузов по поселку. Ведомство пообещало дать правовую оценку как действиям владельцев карьера, так и местных властей.
— В настоящее время движение большегрузов остановлено. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения грузоотправителем и перевозчиком тяжеловесных грузов требований законодательства, проверена достаточность и полнота принятых мер органами местного самоуправления и полиции, — сообщили «Прецеденту» в прокуратуре.
Неделей ранее уволенный новосибирский инспектор МВД Гусев обратился к диаспоре и к Бастрыкину. Бывший гаишник заявил, что его выдавливают со службы, а он сам и его напарники закон не нарушали.
Архип ВЕТРОВ.