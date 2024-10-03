Бастрыкин заинтересовался бунтом новосибирского села против фур

— Опрашивают нас и говорят о недопустимости несанкционированных собраний. Мы боимся, считаем, что это несправедливо! Большегрузы проезжают мимо нашей школы, дети рискуют. А сами дороги в поселке убитые! — сообщил «Прецедетну» местный житель.



У прокуратуры возникли сомнения по поводу законности проезда большегрузов по поселку. Ведомство пообещало дать правовую оценку как действиям владельцев карьера, так и местных властей.