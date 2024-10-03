Названа дата прихода ненастной, холодной осени в Омской области

«СуперОмск» обратился к долгосрочному прогнозу погоды, чтобы выяснить, когда в Омскую область придет осень с типичным для нее ненастьем, дождями и холодом.
До конца недели в регионе будут стоять тепло +17 ℃, но на этом всё. С понедельника 7 октября 2024 года начнется постепенное снижение температуры от +13 ℃ до +5 ℃ уже к четвергу, 10 октября 2024 года.
Низкие показатели в +5…+7 ℃ сохранятся в Омской области до конца октября 2024 года. А с первых чисел ноября столбик термометра опустится ниже нуля на градус-два.
Вместе с тем, с 16 октября 2024 года начнутся дожди.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации.