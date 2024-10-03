Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Самарской епархии хотят отсудить земельный участок на улице Садовой

Имущество Самарской епархии могут реализовать на торгах.

Источник: Комсомольская правда

Самарская епархия стала участником судебного процесса. У религиозной организации хотят отсудить имущество — земельный участок площадью 680 квадратных метров на улице Садовой, 86. Имущество предлагают реализовать на торгах. Это дело рассмотрят в Арбитражном суде Самарской области 8 октября.

— С иском в суд обратились судебные приставы, — следует из материалов дела.

Третьим лицом в деле выступает ООО «Самараметроспецстрой». Компания когда-то выступала подрядчиком на одном из объектов епархии, дело закончилось разногласиями и финансовыми претензиями.