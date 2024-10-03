Вышел тизер байопика Робби Уильямса с обезьяной в главной роли

«Знаю, вы хотите спросить. При чем здесь обезьяна? Я Робби Уильямс. Один из самых популярных певцов в мире. Но я всегда казался себе немного диким», — объясняет артист в ролике. CGI-версию Робби воплотит на экране актер Джонно Дэвис. По слухам, идея заменить себя обезьяной принадлежит самому музыканту.