Вышел тизер байопика Робби Уильямса с обезьяной в главной роли

В сети появился русскоязычный тизер-трейлер биографического фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса». Роль британской поп-звезды в нем исполнила обезьяна, сгенерированная при помощи компьютерной графики.
«Знаю, вы хотите спросить. При чем здесь обезьяна? Я Робби Уильямс. Один из самых популярных певцов в мире. Но я всегда казался себе немного диким», — объясняет артист в ролике. CGI-версию Робби воплотит на экране актер Джонно Дэвис. По слухам, идея заменить себя обезьяной принадлежит самому музыканту.
Картина расскажет реальную историю полной взлетов и падений карьеры Уильямса. Режиссером проекта выступил австралиец Майкл Грейси, снимавший «Величайшего шоумена» (2017) и документалку про певицу Пинк «Пинк: Все, что я знаю на данный момент» (2021). Российская премьера ленты ожидается 26 декабря.
Ранее стало известно, что исполнитель готовит гитарный альбом, в котором появится гитарист Black Sabbath Тони Айомми.