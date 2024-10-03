Уроженца Новосибирской области внесли в список экстремистов за организацию секты «Свидетели Иеговы»*

По версии следствия, в октябре 2019 года сектанты собрались на турбазе в Норильске — встречу организовал Шевелев со своим коллегой. Однако к ним нагрянули силовики и задержали мужчин. На них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).