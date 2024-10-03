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Уроженца Новосибирской области внесли в список экстремистов за организацию секты «Свидетели Иеговы»*

Уроженца Новосибирской области приговорили к 6 годам за организацию секты «Свидетели Иеговы».

Источник: Freepik

Уроженца села Маслянино Новосибирской области Степана Шевелева** внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга в конце августа 2024 года.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, Шевелев попал в список за организацию запрещенной секты «Свидетели Иеговы» в Красноярском крае, куда переехал вместе с родителями еще в 2 года.

По версии следствия, в октябре 2019 года сектанты собрались на турбазе в Норильске — встречу организовал Шевелев со своим коллегой. Однако к ним нагрянули силовики и задержали мужчин. На них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

В декабре 2023 года Норильский городской суд приговорил их к 6 годам условного лишения свободы.

Ранее Сиб.фм писал, что активиста из Новосибирска признали террористом за попытку вступить в запрещенный украинский легион.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ Верховным судом.

**Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.