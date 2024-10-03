Акция по сбору макулатуры «БумБатл» пройдет в Иркутске

Жителей областного центра приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл». Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, она уже пятый раз проводится по всей стране. В этом году мероприятие подразумевает соревнование среди дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также семей и всех жителей региона.
— С каждым годом «БумБатл» вовлекает все больше людей в экологическую культуру и повышает уровень экологической осознанности. За четыре года участники акции собрали более 161 тысячи тонн макулатуры. Учитывая, что 1 тонна макулатуры спасает от вырубки 17 взрослых деревьев, это почти три миллиона спасенных деревьев, — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Жюри будет смотреть на командные и индивидуальные показатели. Для участия надо заполнить анкету до 10 ноября на сайте бумбатл.рф. На выбор дается командный и индивидуальный зачет. Собранную бумагу надо взвесить, сделать фото и отдать в пункт приема. Затем уже можно заполнить форму в личном кабинете. Фамилии и имена победителей станут известны 25 ноября на официальном сайте.
Отметим, что акция проходит в поддержку нацпроекта «Экология».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье продолжают убирать картофель. Завершить мероприятия по сбору планируют в третьей половине октября.