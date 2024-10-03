Акция по сбору макулатуры «БумБатл» пройдет в Иркутске

Жюри будет смотреть на командные и индивидуальные показатели. Для участия надо заполнить анкету до 10 ноября на сайте бумбатл.рф. На выбор дается командный и индивидуальный зачет. Собранную бумагу надо взвесить, сделать фото и отдать в пункт приема. Затем уже можно заполнить форму в личном кабинете. Фамилии и имена победителей станут известны 25 ноября на официальном сайте.