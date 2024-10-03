В Перми обсудили развитие парка «Счастье есть»

Активисты выступили с инициативой создать зоны отдыха для разных возрастов, сделать спортивные и детские площадки, установить фонтан и современные туалеты, а так же расширить парковку. Кроме того, жители предложили сделать парк «Счастье есть» — культурной площадкой, где регулярно будут проводиться развлекательные и спортивные мероприятий, а так же мастер-классы и ярмарки.