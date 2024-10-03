В Перми обсудили развитие парка «Счастье есть»

Сегодня, 3 октября, в ДК имени Кирова состоялась встреча, на которой с активными жителями Перми обсуждался вопрос развития парка «Счастье есть». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Обсуждение шло в формате рабочих групп, участники обсудили какие инфраструктурные объекты необходимо добавить в парке, какие функциональные зоны, услуги должны в нем появиться, что необходимо сохранить в парке.
— Парк «Счастье есть» одна из ключевых точек притяжения всего Кировского района. Соответственно развитие этого парка необходимо. Парк уже преображается, и с каждым годом становится лучше, — отметил участник обсуждений, житель Кировского района Ярослав Комунин.
Активисты выступили с инициативой создать зоны отдыха для разных возрастов, сделать спортивные и детские площадки, установить фонтан и современные туалеты, а так же расширить парковку. Кроме того, жители предложили сделать парк «Счастье есть» — культурной площадкой, где регулярно будут проводиться развлекательные и спортивные мероприятий, а так же мастер-классы и ярмарки.
Отдельно обговаривался вопрос озеленения парка. Активисты единогласно согласились с важностью сохранять «зеленую» зону. После активных обсуждений организаторы встречи подытожили: «Все предложения и мнения жителей будут учтены при дальнейшем развитии парка».
Напомним, парк культуры и отдыха «Счастье есть» открыли летом 1971 года. Площадь общественно-важного места составляет 17,5 тысяч квадратных метров. Парк располагается в Кировском районе Перми в границах особо охраняемой природной территории «Сосновый бор».