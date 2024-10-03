В овощах из Красноярского края нашли пестициды и нитраты

В свежих овощах из Красноярского края нашли пестициды и нитраты. Об этом сообщает «Центр оценки качества зерна». В лаборатории исследовали более 360 проб огурцов, листового салата, капусты, кабачков, лука, свеклы, огурцов, томатов и картофеля. Из них 37 проб оказались небезопасны.