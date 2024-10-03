В овощах из Красноярского края нашли пестициды и нитраты

В свежих овощах из Красноярского края нашли пестициды и нитраты. Об этом сообщает «Центр оценки качества зерна». В лаборатории исследовали более 360 проб огурцов, листового салата, капусты, кабачков, лука, свеклы, огурцов, томатов и картофеля. Из них 37 проб оказались небезопасны.
Так, в свекле выявили превышение нитратов в два раза. В огурцах, кабачках, луке и томатах — от 1,5 до 1,8 раз.
Причинами избыточного содержания нитратов и пестицидов в продукции является несбалансированность минерального питания, нарушение регламента применения химикатов, использование препаратов в завышенной дозировке, — отметили специалисты.