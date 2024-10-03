Житель Красноярска накопил полтора миллиона долга по алиментам за 7 лет

Житель Красноярска после вмешательства приставов выплатил полтора миллиона рублей своему сыну-школьнику. Такую сумму он задолжал по алиментам за семь лет.
Все это время у мужчины не было постоянной работы, и он не пытался ее найти. Приставам удалось повлиять на «уклониста» не сразу: по повесткам он не являлся, а по телефону отвечал, что нет возможности прийти на прием. Найти его не удавалось. По месту его прописки никто не жил.
Выяснить, где скрывается должник, и привести к приставу-исполнителю удалось только в 2024 году. После того, как злостного неплательщика поместили в камеру административно задержанных, он сразу нашел деньги для ребенка. Он не только полностью погасил задолженность, но и выплатил исполнительский сбор — сто тысяч рублей.