Житель Красноярска накопил полтора миллиона долга по алиментам за 7 лет

Все это время у мужчины не было постоянной работы, и он не пытался ее найти. Приставам удалось повлиять на «уклониста» не сразу: по повесткам он не являлся, а по телефону отвечал, что нет возможности прийти на прием. Найти его не удавалось. По месту его прописки никто не жил.