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На правом берегу Красноярска остановки превратились в историческую галерею

Теперь ждать автобус станет интересней.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Остановки Кировского района украсила историческая галерея. Теперь ждать автобус станет интересней.

В честь 90-летия района пять остановок на улице Вавилова оформили в едином стиле. На них разместили информацию о знаковых местах Кировского района. Например, на остановке «Техникум» жители узнают историю Красноярского судостроительного центра.

Ожидая автобус на остановке «Городской архив»​, пассажиры познакомятся с историей храмового комплекса за сквером Энтузиастов. Кстати, когда-то на его месте был речной порт, оттуда на баржах отправляли заключенных в Норильск — строить металлургический комбинат.

Остановка на Вавилова, 57 напомнит красноярцам о заводе «Сибтяжмаш», а остановка «ТЮЗ» поведает историю создания театра.

«Приятно видеть, как горожане увлеченно изучают информацию, рассматривают фотографии, пока ждут свои автобусы. Уже получили много положительных отзывов, жители просят продолжить проект и на других улицах», — подчеркнул руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров.