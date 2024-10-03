На правом берегу Красноярска остановки превратились в историческую галерею

Остановки Кировского района украсила историческая галерея. Теперь ждать автобус станет интересней.
В честь 90-летия района пять остановок на улице Вавилова оформили в едином стиле. На них разместили информацию о знаковых местах Кировского района. Например, на остановке «Техникум» жители узнают историю Красноярского судостроительного центра.
Ожидая автобус на остановке «Городской архив», пассажиры познакомятся с историей храмового комплекса за сквером Энтузиастов. Кстати, когда-то на его месте был речной порт, оттуда на баржах отправляли заключенных в Норильск — строить металлургический комбинат.
Остановка на Вавилова, 57 напомнит красноярцам о заводе «Сибтяжмаш», а остановка «ТЮЗ» поведает историю создания театра.
«Приятно видеть, как горожане увлеченно изучают информацию, рассматривают фотографии, пока ждут свои автобусы. Уже получили много положительных отзывов, жители просят продолжить проект и на других улицах», — подчеркнул руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров.