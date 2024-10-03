Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов

«Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям. Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам?» — написала Симоньян.
Медиаменеджер попросила коллег «не участвовать в этой ярмарке неутоленных тщеславий, сплетен и грызни».
«У нас есть дела поважнее», — подчеркнула она.
Ранее сегодня депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение детскому омбудсмену с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов. С предложением запретить эту субкультуру также выступила сенатор Наталия Косихина.
Певица Mia Boyka на концерте в Надыме 30 августа поинтересовалась у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, исполнительница раскритиковала это новое молодежное движение. Мама девочки подала заявление в полицию. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру.