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Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале призвала снизить градус общественных дискуссий из-за квадроберов.

Источник: © РИА Новости

«Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям. Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам?» — написала Симоньян.

Медиаменеджер попросила коллег «не участвовать в этой ярмарке неутоленных тщеславий, сплетен и грызни».

«У нас есть дела поважнее», — подчеркнула она.

Ранее сегодня депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение детскому омбудсмену с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов. С предложением запретить эту субкультуру также выступила сенатор Наталия Косихина.

Певица Mia Boyka на концерте в Надыме 30 августа поинтересовалась у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, исполнительница раскритиковала это новое молодежное движение. Мама девочки подала заявление в полицию. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру.