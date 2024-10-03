Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов

«Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям. Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам?» — написала Симоньян.