SHOT: похититель кенгуру из российских зоопарков оказался вором-рецидивистом

Мужчину, который за неделю украл трех кенгуру из российских зоопарков, задержали во Владимирской области. Похитителем оказался вор-рецидивист с маленьким ростом, которого правоохранители сначала приняли за ребенка. Однако подозреваемого все же удалось поймать, при себе у него обнаружили одного из кенгурят. Второй погиб, а третьего пока ищут. По данным SHOT, третьего детеныша мужчина успел продать в Москве.