Выбирали жертв в ночном клубе: этническая преступная группа терроризировала уфимцев

В Башкирии завершилось расследование дела в отношении банды, которая занималась вымогательством, грабежом и разбоем. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
В апреле прошлого года сотрудники уголовного розыска задержали участников этнической преступной группы. Согласно данным расследования, 29-летний лидер и его участники работали охранниками в ночном клубе. Там они в большинстве случаев и выбирали себе жертв.
В ходе следствия выяснилось, что банда совершила несколько преступлений. Например, один из клиентов клуба знавший о деятельности злоумышленников и решил с их помощью решить свой конфликт. У мужчины был финансовый спор с рабочими из-за ремонта. Обвиняемые пришли к подрядчику и потребовали у него 2,5 миллиона рублей. Бандиты избили мужчину руками, кастетом и палками, а также угрожали ему ножом. Денег у потерпевшего не оказалось, поэтому они забрали его Lada Granta и документы на нее, чтобы потом продать. В авто также находились инструменты и небольшая сумма наличных. В итоге злоумышленники заполучили более 400 тысяч рублей, не переставая при этом требовать оставшуюся сумму.
Кроме того, была установлена причастность группу к разбоям и грабежам в Уфе. Они похитили еще один автомобиль, деньги, телефон и драгоценности у некоторых клиентов клуба, в котором работали.
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали шестерых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Четверо обвиняемых находятся под стражей, двое — под подпиской о невыезде.
— В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, — сообщает МВД.
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