Выбирали жертв в ночном клубе: этническая преступная группа терроризировала уфимцев

В ходе следствия выяснилось, что банда совершила несколько преступлений. Например, один из клиентов клуба знавший о деятельности злоумышленников и решил с их помощью решить свой конфликт. У мужчины был финансовый спор с рабочими из-за ремонта. Обвиняемые пришли к подрядчику и потребовали у него 2,5 миллиона рублей. Бандиты избили мужчину руками, кастетом и палками, а также угрожали ему ножом. Денег у потерпевшего не оказалось, поэтому они забрали его Lada Granta и документы на нее, чтобы потом продать. В авто также находились инструменты и небольшая сумма наличных. В итоге злоумышленники заполучили более 400 тысяч рублей, не переставая при этом требовать оставшуюся сумму.