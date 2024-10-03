На выходных в Татарстане ожидаются дожди и небольшое похолодание

В субботу антициклон, влиявший на погоду в последнее время, отступит. С приходом атмосферных фронтов северного циклона ожидаются небольшие дожди и понижение температурного фона. Если ночью ожидается от +5 до +10 градусов, на юге и востоке — от +3 до −2, то днем температуры не поднимутся выше 19 градусов.