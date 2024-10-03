В Сочи создадут научно-исследовательский кластер «Причерноморье»

— Мы регулярно обращаемся к специалистам центра по вопросам садово-паркового искусства, борьбы с вредителями, ведения сельского хозяйства в условиях субтропического климата. Ежегодно специалистами центра проводится фитосанитарный мониторинг зеленых насаждений города Сочи. После подписания соглашения о сотрудничестве рассчитываем на еще более тесное взаимодействие с научным сообществом при реализации рекреационного потенциала Сочи, — объяснил заместитель главы города Сочи Петр Северов.