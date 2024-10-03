В Сочи создадут научно-исследовательский кластер «Причерноморье»

В Сочи вскоре начнет действовать межрегиональный научно-исследовательский кластер «Причерноморье». Участники объединения будут вместе развивать субтропическое сельское хозяйство и туризм, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
Межрегиональный научно-исследовательский кластер «Причерноморье» — муниципальный приоритетный проект, который включен в Стратегию социально-экономического развития Сочи на период до 2035 года. Участники объединения — научно-исследовательские организации, вузы, колледжи, техникумы, органы власти, предприятия и компании реального сектора экономики. Благодаря кластеру, ученые смогут апробировать результаты научных исследований и внедрять их в производство.
Одним из участников муниципального приоритетного проекта станет Субтропический научный центр РАН. Специалисты центра помогут сохранить и приумножить зеленый каркас курорта.
— Мы регулярно обращаемся к специалистам центра по вопросам садово-паркового искусства, борьбы с вредителями, ведения сельского хозяйства в условиях субтропического климата. Ежегодно специалистами центра проводится фитосанитарный мониторинг зеленых насаждений города Сочи. После подписания соглашения о сотрудничестве рассчитываем на еще более тесное взаимодействие с научным сообществом при реализации рекреационного потенциала Сочи, — объяснил заместитель главы города Сочи Петр Северов.