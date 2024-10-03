В Екатеринбурге больше 50 домов остаются без тепла

В Екатеринбурге 53 многоквартирных дома не обеспечены отоплением. Однако подключение должно было быть подано во всех объектах еще позавчера. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на начальника городского управления ЖКХ Александра Брагина.
— На сегодня мы имеем 53 жилых дома, не подключенных к теплоснабжению. Все это связано с пусковыми повреждениями на сетях ЕТК и «Екатеринбургэнерго», — рассказал Александр Брагин.
На сегодняшний день эта ситуация уже рассматривается. До 6 октября подключить к отоплению планируют все объекты жилищного фонда.
В мэрии держат на контроле каждый дом, где пока нет тепла. По словам Брагина, энергетики смогут справиться с поставленной задачей. Из-за аномально теплой погоды в Екатеринбурге в домах начали включать отопление в последнюю неделю октября. На данный момент все социальные объекты обеспечены теплом.