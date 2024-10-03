В Екатеринбурге больше 50 домов остаются без тепла

В Екатеринбурге 53 многоквартирных дома не обеспечены отоплением. Однако подключение должно было быть подано во всех объектах еще позавчера. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на начальника городского управления ЖКХ Александра Брагина.