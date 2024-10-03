В Самаре приставы закрыли незаконный мини-отель на ул. Братьев Коростелевы

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Ленинского района Самары. Пристав вручил документ хозяйке гостиницы. Она подчинилась судебному решению, и известили находящихся в мини-отеле людей, что им придётся покинуть здание. После этого, пристав опечатал двери мини-отеля. Владелицу гостиницы предупредили о последствиях в случае возобновления работы отеля.