В Самаре приставы закрыли незаконный мини-отель на ул. Братьев Коростелевы

Ленинский районный суд Самары признал здание мини-отеля на улице Братьев Коростелевых, расположенного на территории охранной зоны объекта культурного наследия, самовольной постройкой, и запретил его эксплуатацию.
Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Ленинского района Самары. Пристав вручил документ хозяйке гостиницы. Она подчинилась судебному решению, и известили находящихся в мини-отеле людей, что им придётся покинуть здание. После этого, пристав опечатал двери мини-отеля. Владелицу гостиницы предупредили о последствиях в случае возобновления работы отеля.
Соблюдение запрета на эксплуатацию отеля будут контролировать приставы, регулярно осматривая гостиницу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.