Крымский мост: за час очередь выросла почти в три раза

«По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 147 транспортных средств», — говорится в сообщении.
В полдень очередь образовалась также со стороны Керчи — досмотра ожидали 50 машин.
Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.