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Крымский мост: за час очередь выросла почти в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за час выросла почти в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 147 транспортных средств», — говорится в сообщении.

В полдень очередь образовалась также со стороны Керчи — досмотра ожидали 50 машин.

Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.