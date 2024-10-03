Сотни домов в Советском округе Омска останутся без воды на сутки 9 октября

Жители Советского округа и села Пушкино останутся без холодной воды на сутки из-за ремонтных работ. Об этом омичей предупредили в «Росводоканале».
С 02:00 часов 9 октября до 01:00 часов 10 октября не будет воды в кранах жителей следующих домов:
— Ул. Заозерная, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3 В, 5, 5а, 9, 9а, 9б, 9 В, 11, 11/1 (в том числе киоски Первомайского рынка), 11а, 11б, 11 В, 11 г, 13а, 13/1, 15, 15а, 15/1, 15/2, 15/5а, 17, 17а, 19а, 32, 32/1, 32к3, 32/5, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 40;
— Ул. Менделеева, 14/1, 14, 12, 12/1, 10/1, 10, 16/1, 16/3, 23, 23а, 23к1, 25, 25а, 27, 32б, 33;
— Ул. С. Тюленина, 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 9/1, 9, 7, 3/2, 5 В, 11, 12, 13, 14, 15, 18;
— Ул. Бородина, 33, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 42к1, 42а, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47, 48;
— Ул. Бархатовой, 2, 6 г;
— Ул. Белозерова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 8/1, 14, 14/1;
— Ул. Лаптева, 3, 5, 3а;
— Пр. Королева, 3/2;
— с. Пушкино.
Водоканал приносит омичам извинения за временные неудобства и просит омичей запастись водой.