Срочников осеннего призыва из Петербурга не отправят в зону спецоперации

В Петербурге уже третий день продолжается осенний призыв на военную службу. Он продлится до 31 декабря 2024 года. Ни одного из новобранцев не отправят в зону спецоперации. Об этом сообщил врио начальника организационно-мобилизационного управления Ленинградского военного округа полковник Андрей Ефремов.
— Всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований только на территории России. Около четверти из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, — отметил Ефремов.
После завершения обучения призывников направят в войска, в соответствии с полученными навыками. Срок несения службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Особенностью осеннего призыва стала возможность обжаловать решения, принятые комиссиями. Подать претензию можно через портал «Госуслуг».