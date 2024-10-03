Срочников осеннего призыва из Петербурга не отправят в зону спецоперации

В Петербурге уже третий день продолжается осенний призыв на военную службу. Он продлится до 31 декабря 2024 года. Ни одного из новобранцев не отправят в зону спецоперации. Об этом сообщил врио начальника организационно-мобилизационного управления Ленинградского военного округа полковник Андрей Ефремов.