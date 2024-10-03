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Срочников осеннего призыва из Петербурга не отправят в зону спецоперации

Срок несения службы составит 12 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге уже третий день продолжается осенний призыв на военную службу. Он продлится до 31 декабря 2024 года. Ни одного из новобранцев не отправят в зону спецоперации. Об этом сообщил врио начальника организационно-мобилизационного управления Ленинградского военного округа полковник Андрей Ефремов.

— Всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований только на территории России. Около четверти из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, — отметил Ефремов.

После завершения обучения призывников направят в войска, в соответствии с полученными навыками. Срок несения службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Особенностью осеннего призыва стала возможность обжаловать решения, принятые комиссиями. Подать претензию можно через портал «Госуслуг».