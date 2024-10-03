В Самарской области сохранятся заморозки до −5 градусов

В Самарской области синоптики обещают, что снова ударят заморозки. Из-за этого в области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.
«Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки от −0 до −5 градусов», — говорится в сообщении.
В ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения. Особое внимание советуют уделить сельскохозяйственным растениям: для их защиты рекомендуется использовать полимерную пленку, нетканые материалы или солому.
Также жителям области напоминают об осторожности на дорогах. Водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим в условиях возможного ухудшения дорожной ситуации.