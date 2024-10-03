Итоги пожароопасного периода подвели в Иркутской области

На всей территории Иркутской области завершился пожароопасный период, который в этом году начался раньше обычного, уже в апреле. В правительстве региона подвели итоги.
Как отмечают специалисты, в прошлом году справляться с лесными пожарами очень помогала погода: очень долгая и холодная весна, дождливое лето. В этом году природа была менее благосклонная к пожарным. Дни стояли теплые, а на севере региона жарких дней было даже больше обычного. И при этом постоянные сухие грозы, которые и становились причиной возгораний в лесах, причем в самых труднодоступных местах.
Так, более 85% всей площади лесных пожаров этого весенне-летнего сезона, а это 215,3 тысячи гектаров, пришлось на Бодайбинское, Катангское, Киренское и Мамское лесничества. При этом в 96,7% таких возгораний причиной стали именно сухие грозы.
— Правительством Иркутской области проводится постоянная работа по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами, подчеркнул первый заместитель губернатора региона Роман Колесов. — За три года по решению Губернатора финансирование охраны лесов из бюджета области возросло в 1,8 раз — с 925,3 млн до 1,6 млрд рублей.
Увеличение расходов позволило набрать дополнительных сотрудников в лесопожарные формирования и в следующем году такая работа будет продолжена. А вот в плане необходимой техники, благодаря участию в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», в регионе достигнуто 100% норматива. Тем не менее, в следующем году планируется существенно пополнить парк беспилотников, с помощью которых отслеживают точки возгорания и направления движения огня — средства на это предоставляются по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».
Всего в лесном фонде Иркутской области было зарегистрировано 792 возгорания на общей площади 243,1 тысяча гектаров. При этом целевой показатель площади лесных пожаров, установленный Правительством России дли Приангарья на текущий год, составляет 438,1 тысяча гектаров.
— Несмотря на большую площадь лесных пожаров, другие важные показатели свидетельствуют об эффективности системы. В первую очередь, это оперативность тушения — за три года количество пожаров, потушенных в первые сутки после обнаружения, возросло на 15%. При этом средняя площадь одного возгорания снизилась в три раза. Поэтому оцениваем деятельность системы как достаточно эффективную. Конечно, есть основания для конструктивной критики, но уже понимаем, как повысить эффективность работы в следующем сезоне, — рассказал заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.
В региональном правительстве отметили значимость работы каждого сотрудника, причастного к тушению, мониторингу, профилактике лесных пожаров и поблагодарили всех за хорошую работу. И еще раз напомнили о важности соблюдений правил пожарной безопасности, в лесу, на приусадебных участках, при сжигании мусора. Ведь иногда серьезный пожар начинается со случайной искры.
Отмечается, что в этом году не было зафиксировано ни одного случая перехода лесного или ландшафтного пожара на жилые строения.