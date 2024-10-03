Итоги пожароопасного периода подвели в Иркутской области

Как отмечают специалисты, в прошлом году справляться с лесными пожарами очень помогала погода: очень долгая и холодная весна, дождливое лето. В этом году природа была менее благосклонная к пожарным. Дни стояли теплые, а на севере региона жарких дней было даже больше обычного. И при этом постоянные сухие грозы, которые и становились причиной возгораний в лесах, причем в самых труднодоступных местах.